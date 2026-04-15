Пластический хирург оценила изменившуюся внешность Анджелины Джоли

Хирург Хайдар: Анджелине Джоли могли сделать агрессивную блефаропластику

Пластический хирург Мария Хайдар оценила изменившуюся внешность американской актрисы Анджелины Джоли. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам медика, 50-летней звезде могли ввести слишком много филлеров в районе скул и подбородка и сделать агрессивную блефаропластику с гиперкоррекцией. Это может объяснить угловатость черт лица и кажущееся избыточным удаление тканей в области верхних век, из-за которого стали заметны очертания костных глазниц.

«Нижние веки выглядят неестественно округлыми, нарушая контуры природного миндалевидного разреза глаз. В результате этих изменений периорбитальная область вместо эффекта омоложения приобрела визуальную перетянутость, а взгляд при этом стал казаться стеклянным», — добавила эксперт.

Также, по мнению Хайдар, Джоли, вероятно, скорректировала в молодости нос, несмотря на ее заверения в обратном. «На фото 20-летней давности ее нос выглядел более широким с небольшим опущением кончика. С годами он стал изящнее и деликатнее, гармонично вписавшись в природные пропорции лица», — указала врач.

В марте внешность Анджелины Джоли на новых фото из Шанхая описали фразой «выглядит потрепанной».