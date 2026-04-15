Племянник попавшей в реанимацию Тарасовой высказался о ее состоянии

Алексей Тарасов, племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, высказался о ее состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, тренер находится в больнице. «Но ничего страшного, скоро будет дома. Все хорошо», — добавил Тарасов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило о попадании Тарасовой в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — говорилось в материале.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.