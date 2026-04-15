17:24, 15 апреля 2026

Российские магазины попросили быстрее сделать товары на маркетплейсах дороже

«Ведомости»: АКОРТ поддержала идею скорейшего введения НДС в 22 % на e-commerce
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших представителей рынка розничной торговли России, поддержала инициативу скорейшего ужесточения условий трансграничной электронной торговли. Об этом со ссылкой на письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина сообщают «Ведомости».

Речь идет о планах правительства по введению для e-commerce, то есть для товаров, ввозимых в целях продажи на маркетплейсах, налога на добавленную стоимость (НДС) с 2027 года. В целом с идеей согласны все ведомства, однако в деталях остается существенное расхождение.

Так, Минпромторг настаивает, что ставка налога должна сразу же составлять 22 процента, то есть никакого переходного периода быть не должно. Однако Минфин предпочел бы начать с семи процентов, чтобы к 2029 году последовательно довести ее до 22 процентов.

Дополнительно АКОРТ хочет обнуления порога беспошлинного ввоза для приобретаемых через площадки товаров, который сейчас составляет 200 евро, а также распространить на них требования по маркировке с разработкой механизма контроля качества и безопасности.

В финансовом ведомстве уточнили, что соответствующий законопроект проходит межведомственное согласование, поэтому говорить о его финальных параметрах рано.

Главной проблемой, на которую указывают маркетплейсы, станет резкое повышение стоимости широкого списка импортных товаров для потребителей. В Минфине частично согласны с таким выводом, однако в своей позиции делают упор на сокращении доходов бюджета, к чему приедет обвальное падение оборота в сегменте e-commerce.

Между тем в АКОРТ полагают, что текущие условия не позволяют отечественным продавцам конкурировать с иностранными, а постепенное изменение НДС даст последним дополнительный период времени для наращивания доли рынка и закрепления дисбаланса. Таким образом, предупреждают в ассоциации, российские производители будут продолжать терять заказы, так как зарубежная продукция заметно дешевле.

Ранее сообщалось, что российским импортерам начали начислять повышенные пошлины на товары, приобретенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но произведенные в недружественных странах. По оценкам экспертов, если суды поддержат таможенников, ряд позиций в итоге подорожает в рознице на 15-30 процентов.

