Российские магазины попросили быстрее сделать товары на маркетплейсах дороже

«Ведомости»: АКОРТ поддержала идею скорейшего введения НДС в 22 % на e-commerce

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших представителей рынка розничной торговли России, поддержала инициативу скорейшего ужесточения условий трансграничной электронной торговли. Об этом со ссылкой на письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина сообщают «Ведомости».

Речь идет о планах правительства по введению для e-commerce, то есть для товаров, ввозимых в целях продажи на маркетплейсах, налога на добавленную стоимость (НДС) с 2027 года. В целом с идеей согласны все ведомства, однако в деталях остается существенное расхождение.

Так, Минпромторг настаивает, что ставка налога должна сразу же составлять 22 процента, то есть никакого переходного периода быть не должно. Однако Минфин предпочел бы начать с семи процентов, чтобы к 2029 году последовательно довести ее до 22 процентов.

Дополнительно АКОРТ хочет обнуления порога беспошлинного ввоза для приобретаемых через площадки товаров, который сейчас составляет 200 евро, а также распространить на них требования по маркировке с разработкой механизма контроля качества и безопасности.

В финансовом ведомстве уточнили, что соответствующий законопроект проходит межведомственное согласование, поэтому говорить о его финальных параметрах рано.

Главной проблемой, на которую указывают маркетплейсы, станет резкое повышение стоимости широкого списка импортных товаров для потребителей. В Минфине частично согласны с таким выводом, однако в своей позиции делают упор на сокращении доходов бюджета, к чему приедет обвальное падение оборота в сегменте e-commerce.

Между тем в АКОРТ полагают, что текущие условия не позволяют отечественным продавцам конкурировать с иностранными, а постепенное изменение НДС даст последним дополнительный период времени для наращивания доли рынка и закрепления дисбаланса. Таким образом, предупреждают в ассоциации, российские производители будут продолжать терять заказы, так как зарубежная продукция заметно дешевле.

Ранее сообщалось, что российским импортерам начали начислять повышенные пошлины на товары, приобретенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но произведенные в недружественных странах. По оценкам экспертов, если суды поддержат таможенников, ряд позиций в итоге подорожает в рознице на 15-30 процентов.