Продажам легковых машин в России предсказали рост

Oks Labs: Рынок новых легковых автомобилей в России вырастет в 2027 году

Рынок новых легковых автомобилей в России вырастет только в 2027 году. Увеличение продаж предсказали аналитики консалтинговой компании Oks Labs (by Okkam), сообщает газета «Ведомости».

По прогнозу экспертов, авторынок в 2026 году останется на уровне предыдущего года (1,33 миллиона машин), а в 2027 году покажет рост на 14 процентов (до 1,52 миллиона машин. В 2028-м продажи могут увеличиться на восемь процентов год к году, до 1,64 миллиона единиц.

Прогноз Oks отталкивается от размера ключевой ставки ЦБ РФ для определения стоимости автокредитования, индекса потребительской уверенности (ожидания домохозяйств относительно будущего дохода и экономической ситуации, ИПУ) и стоимости отечественной нефти марки Urals, от которой зависит состояние экономики страны, пояснила директор компании Марина Шипова.

В рамках оптимистичного сценария развития рынка в 2026 году продадут 1,41 миллиона машин (плюс 6 процентов), в 2027-м — 1,6 миллиона (плюс 13 процентов), а в 2028-м —1,72 миллиона авто (плюс 8 процентов). Пессимистичный сценарий предусматривает снижение продаж в текущем году на 12 процентов, до 1,17 миллиона, а затем постепенно восстанавливаться до 1,36 миллиона единиц в 2027-м (плюс 13 процентов) и до 1,48 миллиона в 2028-м (плюс 9 процентов).

В марте на российском авторынке резко выросли неофициальные поставки (альтернативного импорта) — в 2,6 раза (или на 160 процентов). Всего в марте 2026 года в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40 процентов превышает показатель годичной давности. Соотношение между официальными и альтернативными поставками достигло 51 к 49.