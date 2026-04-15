Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
07:50, 15 апреля 2026

Продажам легковых машин в России предсказали рост

Oks Labs: Рынок новых легковых автомобилей в России вырастет в 2027 году
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Рынок новых легковых автомобилей в России вырастет только в 2027 году. Увеличение продаж предсказали аналитики консалтинговой компании Oks Labs (by Okkam), сообщает газета «Ведомости».

По прогнозу экспертов, авторынок в 2026 году останется на уровне предыдущего года (1,33 миллиона машин), а в 2027 году покажет рост на 14 процентов (до 1,52 миллиона машин. В 2028-м продажи могут увеличиться на восемь процентов год к году, до 1,64 миллиона единиц.

Прогноз Oks отталкивается от размера ключевой ставки ЦБ РФ для определения стоимости автокредитования, индекса потребительской уверенности (ожидания домохозяйств относительно будущего дохода и экономической ситуации, ИПУ) и стоимости отечественной нефти марки Urals, от которой зависит состояние экономики страны, пояснила директор компании Марина Шипова.

В рамках оптимистичного сценария развития рынка в 2026 году продадут 1,41 миллиона машин (плюс 6 процентов), в 2027-м — 1,6 миллиона (плюс 13 процентов), а в 2028-м —1,72 миллиона авто (плюс 8 процентов). Пессимистичный сценарий предусматривает снижение продаж в текущем году на 12 процентов, до 1,17 миллиона, а затем постепенно восстанавливаться до 1,36 миллиона единиц в 2027-м (плюс 13 процентов) и до 1,48 миллиона в 2028-м (плюс 9 процентов).

В марте на российском авторынке резко выросли неофициальные поставки (альтернативного импорта) — в 2,6 раза (или на 160 процентов). Всего в марте 2026 года в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40 процентов превышает показатель годичной давности. Соотношение между официальными и альтернативными поставками достигло 51 к 49.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok