19:05, 15 апреля 2026Культура

Продюсер назвал цели приезда Пугачевой в Россию

Продюсер Рудченко: Алла Пугачева хочет подготовиться к возвращению в Россию
Ольга Коровина
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко заявил, что возможный приезд Аллы Пугачевой в Россию связан с желанием певицы подготовить почву для полноценного возвращения. Его слова передает aif.ru.

Медиаменеджер усомнился в том, что артистка планирует вернуться к концертной деятельности. По его словам, Пугачева находится не в той форме, чтобы выходить на сцену.

Рудченко предположил, что во время краткосрочного визита в Россию певица займется восстановлением репутации и налаживанием необходимых связей перед полноценным возвращением на Родину. «Она может сделать так, чтобы привыкали к ее персоне и появлению в информационном пространстве. Чтобы постепенно привыкали к тому, что она здесь», — пояснил продюсер.

Алла Пугачева в октябре 2022 года уехала в Израиль, после чего столкнулась с волной критики в социальных сетях. В начале сентября она приезжала на похороны президента СССР Михаила Горбачева, в ноябре 2023 года — чтобы записать три песни для личного использования.

В апреле 2026 года продюсер Сергей Дворцов заявил о скором визите Пугачевой, однако концертный директор певицы Елена Чупракова опровергла эту информацию.

