15 апреля 2026

Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

В США муж и жена прожили вместе 70 лет и умерли с разницей в девять часов
Антонина Черташ
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В США супругов, проживших вместе 70 лет, не стало в один день с разницей в девять часов. Об этом сообщает WSMV.

93-летний Джон Трайс и его 91-летняя жена Элис покинули этот мир практически одновременно: Джон ушел около часа дня 9 апреля, а Элис — в десять часов вечера. В последние часы жизни муж и жена были у себя дома, где прожили вместе 60 лет. Их дочь Анджела рассказала, что родители познакомились на танцах в Грин-Хиллз и с тех пор были неразлучны. «Ни один из них в самом деле не захотел бы жить без другого, им и не пришлось», — отметила она.

Секрет долгой и счастливой семейной жизни, по словам Анджелы, был прост: «Папа всегда говорил: ставьте Бога на первое место и будьте рядом друг с другом». Друзья и родственники не удивились, что пара ушла почти одновременно — они были неразлучны при жизни и остались такими после смерти.

Ранее сообщалось, что две возлюбленные 60-летнего мужчины в вегетативном состоянии спасли ему жизнь. Женщины познакомились у постели партнера и убедили суд не отключать его от аппаратов жизнеобеспечения.

