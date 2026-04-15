Глава раскольнической ПЦУ обсудил с западным дипломатом захваты храмов УПЦ

Глава ПЦУ обсудил с послом Великобритании Комптоном захваты храмов УПЦ

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудил с послом Великобритании Комптоном захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сообщение опубликовано на сайте раскольнической церкви.

Как сообщается, Епифаний обсудил с Комптоном «широкий круг вопросов», включая «приобщение общин к Православной Церкви Украины» (имеется в виду переход приходов УПЦ в ведение ПЦУ — прим. «Ленты.ру»). Стороны также обсудили поддержку Вооруженных сил Украины священниками раскольнической ПЦУ, а также «религиозное и историческое измерения» конфликта с Россией.

«Мы убеждены, что Господь обязательно создаст такие условия, чтобы эта война завершилась справедливо», — высказался Епифаний.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил в поддержку канонической УПЦ. Он добавил, что выступает против практики насильственного присоединения приходов УПЦ к раскольнической ПЦУ.