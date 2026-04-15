Раскрыт приятный способ быстро снять стресс

Психолог Сиси: Поцелуи снижают уровень кортизола в крови
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Поцелуи помогают быстро снять стресс, утверждает психолог Кочита Сиси. Этот приятный способ избавиться от накопленного напряжения она раскрыла в интервью изданию Hola.

Сиси пояснила, что во время поцелуя вырабатываются такие гормоны, как дофамин, который отвечает за удовольствие, окситоцин, связанный с привязанностью, и эндорфины, позитивно влияющие на общее благополучие. Кроме того, происходит снижение уровня кортизола в крови, который известен как гормон стресса, отметила специалистка.

«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
Апатия: причины, симптомы, лечение
По ее словам, головной мозг интерпретирует поцелуй как признак межличностной безопасности, поэтому в организме снижается активация защитных систем. Также данная форма близости позволяет прервать негативные размышления и вернуть человека в настоящий момент. При этом Сиси подчеркнула, что у некоторых людей поцелуи, напротив, могут вызывать тревогу из-за страха быть отвергнутыми, неразрешенных конфликтов или болезненного опыта в прошлом.

Ранее психолог Алина Михайлова рассказала о влиянии раздельного сна на отношения. По ее словам, такая практика приводит к уменьшению количества ссор в паре.

