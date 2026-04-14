Раскрыто состояние пострадавшей при пожаре на российском пороховом заводе

Пострадавшая при ЧП на пороховом заводе в Казани находится в тяжелом состоянии

В результате пожара на пороховом заводе в Казани, по предварительным данным, пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы Татарстана, передает ТАСС.

«Одна женщина доставлена в тяжелом состоянии, [находится] в реанимации», — сообщили там, добавив, что у пострадавшей диагностированы ожоги и сопутствующие травмы. Подробности о состоянии второго пострадавшего не приводятся.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.