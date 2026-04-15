Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:28, 15 апреля 2026Культура

Раскрыто состояние Раймонда Паулса после операции

Композитор Раймонд Паулс сообщил о стабильном состоянии после операции
Ольга Коровина

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Народный артист СССР Раймонд Паулс сообщил, что его состояние после операции является стабильным. Комментарий композитора передает ТАСС.

«После операции чувствую себя средненько. Но живу еще», — поделился музыкант.

Ранее стало известно, что 90-летнему Паулсу потребовалось обследование после хирургического вмешательства. В феврале композитор пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного осенью 2025 года инфаркта. Он сообщил, что не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».

Раймонд Паулс является автором многих песен из репертуара Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других исполнителей. Среди его хитов — «Миллион алых роз», «Листья желтые», «Вернисаж», «Старинные часы», «Зеленый свет», «Еще не вечер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok