Раскрыто состояние Раймонда Паулса после операции

Композитор Раймонд Паулс сообщил о стабильном состоянии после операции

Народный артист СССР Раймонд Паулс сообщил, что его состояние после операции является стабильным. Комментарий композитора передает ТАСС.

«После операции чувствую себя средненько. Но живу еще», — поделился музыкант.

Ранее стало известно, что 90-летнему Паулсу потребовалось обследование после хирургического вмешательства. В феврале композитор пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного осенью 2025 года инфаркта. Он сообщил, что не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».

Раймонд Паулс является автором многих песен из репертуара Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других исполнителей. Среди его хитов — «Миллион алых роз», «Листья желтые», «Вернисаж», «Старинные часы», «Зеленый свет», «Еще не вечер».