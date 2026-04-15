12:43, 15 апреля 2026Россия

Раскрыты цели ударов российских войск по Украине за сутки

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, были атакованы места запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 143 районах.

Согласно официальным данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне действия российских группировок войск около 1145 солдат.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.

