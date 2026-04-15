Политолог Силаев: Зеленскому не нужен раунд переговоров для вывода ВСУ из ДНР

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно проведение нового раунда трехсторонних переговоров с Россией и США для принятия решения о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных территорий Донецкой народной республики (ДНР). Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев.

Силаев прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о выводе ВСУ из Донбасса и отметил, что такие сценарии могли обсуждаться заранее — в частности, на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в январе и феврале, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

Все остальное — это попытки Украины отговорить американцев от выполнения договоренностей, достигнутых на Аляске Николай Силаев ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Эксперт также подчеркнул, что при значительном продвижении ВС России в ДНР вопрос о выводе ВСУ может потерять актуальность.

1 апреля Дмитрий Песков потребовал от Зеленского «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса. Официальный представитель Кремля уточнил, что это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта.