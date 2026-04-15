Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно проведение нового раунда трехсторонних переговоров с Россией и США для принятия решения о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных территорий Донецкой народной республики (ДНР). Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев.
Силаев прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о выводе ВСУ из Донбасса и отметил, что такие сценарии могли обсуждаться заранее — в частности, на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в январе и феврале, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.
Все остальное — это попытки Украины отговорить американцев от выполнения договоренностей, достигнутых на Аляске
Эксперт также подчеркнул, что при значительном продвижении ВС России в ДНР вопрос о выводе ВСУ может потерять актуальность.
1 апреля Дмитрий Песков потребовал от Зеленского «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса. Официальный представитель Кремля уточнил, что это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта.