09:01, 15 апреля 2026

Политолог Силаев: Зеленскому не нужен раунд переговоров для вывода ВСУ из ДНР
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно проведение нового раунда трехсторонних переговоров с Россией и США для принятия решения о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных территорий Донецкой народной республики (ДНР). Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев.

Силаев прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о выводе ВСУ из Донбасса и отметил, что такие сценарии могли обсуждаться заранее — в частности, на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в январе и феврале, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

Все остальное — это попытки Украины отговорить американцев от выполнения договоренностей, достигнутых на Аляске

Николай Силаевведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО МИД России

Эксперт также подчеркнул, что при значительном продвижении ВС России в ДНР вопрос о выводе ВСУ может потерять актуальность.

1 апреля Дмитрий Песков потребовал от Зеленского «уже сегодня» принять решение о выводе ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса. Официальный представитель Кремля уточнил, что это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта.

    Последние новости

    Лавров отреагировал на отказ нового премьера Венгрии звонить Путину

    В России стали реже отказывать в автокредитах

    Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

    40-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ

    В смерти 17-летней королевы красоты обвинили «полезный для здоровья» популярный энергетик

    Ирану предсказали непоправимый ущерб

    Россиянка описала опасность моря в Таиланде фразой «если запаниковать, можно не выбраться»

    Женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения

    Возможность вывода ВСУ с территории ДНР оценили

    iPhone скопировали в Китае

    Все новости
