Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:42, 15 апреля 2026

Россиян предупредили о схеме мошенничества с налоговыми проверками

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники стали чаще выдавать себя за сотрудников налоговой службы, ссылаясь на ошибки в декларациях по НДФЛ или неуплаченные суммы, рассказал «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Человеку звонят или пишут от имени ФНС и сообщают о якобы начатой проверке, ошибке в декларации или неуплаченном налоге. Ситуация выглядит правдоподобно, потому что привязана к конкретному периоду, когда граждане действительно взаимодействуют с налоговой системой», — предупредил Рыбников.

Данный механизм основан на подмене контекста и доверия к государственным сервисам, объяснил эксперт. Мошенники используют открытые данные о сроках отчетности и массово рассылают уведомления. Они попадают в момент, когда человек ожидает коммуникации от налоговой, из-за чего снижается критичность восприятия: сообщение воспринимается как продолжение реального процесса.

«Далее в ход идет имитация официального канала. Злоумышленники отправляют ссылки на сайты, визуально копирующие личный кабинет налогоплательщика, или просят подтвердить данные через "Госуслуги". Подделка работает за счет точного воспроизведения интерфейса и доменных имен, похожих на настоящие. Пользователь вводит логин, пароль или код из СМС, после чего доступ к его аккаунтам переходит третьим лицам», — рассказал Рыбников.

Материалы по теме:
В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников. Как они убедили уральского футболиста пойти на жестокое преступление?
В России впервые совершено убийство под влиянием мошенников.Как они убедили уральского футболиста пойти на жестокое преступление?
18 марта 2026
В России распространяются новые виды мошенничества. Как им противостоять?
В России распространяются новые виды мошенничества.Как им противостоять?
18 декабря 2025

По его словам, мошенники также используют давление, ссылаясь на ограничение по времени. Так, человеку сообщают о штрафе, который якобы увеличится в течение суток, или о блокировке счетов в случае отсутствия реакции. В результате жертву вынуждают действовать быстро, а вероятность проверки информации через официальные источники снижается.

«В более сложных вариантах подключается голосовой обман. Звонящий представляется инспектором, называет имя и отчество, иногда использует фрагменты реальных данных. Такие детали создают ощущение легитимности, хотя информация часто собирается из утечек или открытых баз. Технологии синтеза речи позволяют сгладить неестественные интонации и сделать разговор убедительным даже при коротком контакте», — отметил эксперт.

Завладев данными, мошенники оформляют кредит переводят деньги или используют аккаунт для новых атак. Компрометация фактически проходит незаметно: человек сам вводит данные на поддельной странице, не сразу осознавая, что передал доступ, отметил Рыбников.

Он напомнил, что настоящие уведомления налоговой не требуют срочных действий через внешние ссылки и не сопровождаются угрозами. Сообщения из мессенджера или с неизвестного номера нельзя считать достоверным источником.

«Безопасное решение — самостоятельно зайти в личный кабинет через официальный сайт или приложение и проверить наличие уведомлений. Такой подход исключает контакт с поддельной страницей и не дает передать данные злоумышленникам», — добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой коммунальных услуг. Так, аферисты начали писать абонентам с предложением пересчитать платежи за электроэнергию. Затем злоумышленники получали доступ к персональным данным и использовали их в своих целях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о пострадавшей в ходе конфликта на Ближнем Востоке россиянке

    Беспилотники нанесли удар по российскому городу

    Названы недостатки рамного внедорожника Haval

    Тревел-блогер назвал главные отличия деревень в Германии и России

    Россиян предупредили о схеме мошенничества с налоговыми проверками

    Лавров встретится с Си Цзиньпином в Пекине

    GWM объявил о сроках старта сборки внедорожника Tank 300 в Калининграде

    Автовладельцам назвали первые признаки скорой поломки двигателя

    Известная певица не пережила катания на карусели

    Назван рабочий способ вернуть секс в отношения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok