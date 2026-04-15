09:32, 15 апреля 2026

Россиянам назвали безопасную длительность акта дефекации

Колопроктолог Абрицова: Акт дефекации должен длиться три-пять минут
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Марьяна Абрицова заявила, что нельзя долго сидеть в туалете. Безопасную длительность акта дефекации она назвала россиянам в ходе интервью для YouTube-канала блогера Алексея Голубева.

Как отметила Абрицова, акт дефекации должен в среднем занимать три-пять минут. При этом максимальное время, проведенное в туалете, может составлять не более семи минут, подчеркнула она.

Если человек долго сидит на унитазе из-за того, что взял с собой смартфон, у него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, добавила специалистка. Такая привычка приводит к ухудшению кровообращения в ногах и повышает риск развития геморроя. Однако если человек действительно долго не может сходить в туалет, то ему необходимо обратиться к врачу, заключила Абрицова.

Ранее гастроэнтеролог Ангада Дхиллон рассказал, как снизить риск развития рака кишечника. С этой целью он призвал есть больше клетчатки.

