Россиянам назвали лучший материал для крыши

Смирнов: Металлочерепица лучше всего подойдет для крыши

Металлочерепица лучше всего подойдет для крыши загородного дома. Лучший кровельный материал назвал эксперт по строительству Руслан Смирнов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, металлочерепица отличается долговечностью и надежностью. Крыша из такого материала может прослужить 30-50 лет и не испортиться.

«Она [металлочерепица] устойчива к перепадам температур, не боится влаги, снега и ветра, что особенно важно для дачи, где дом может долго оставаться без присмотра», — отметил Смирнов.

Эксперт добавил, что с металлочерепицей также удобно работать за счет легкого веса. Она подойдет даже для сложных крыш. Кроме этого, у этого материала широкий выбор цветов и форм, а цена ниже, чем у натуральной черепицы или сланца.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жить в морских контейнерах на фоне роста цен на дачные дома и стройматериалы.