Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:45, 15 апреля 2026

Россиянам назвали лучший материал для крыши

Смирнов: Металлочерепица лучше всего подойдет для крыши
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mmanokhin / Wikimedia

Металлочерепица лучше всего подойдет для крыши загородного дома. Лучший кровельный материал назвал эксперт по строительству Руслан Смирнов в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, металлочерепица отличается долговечностью и надежностью. Крыша из такого материала может прослужить 30-50 лет и не испортиться.

«Она [металлочерепица] устойчива к перепадам температур, не боится влаги, снега и ветра, что особенно важно для дачи, где дом может долго оставаться без присмотра», — отметил Смирнов.

Эксперт добавил, что с металлочерепицей также удобно работать за счет легкого веса. Она подойдет даже для сложных крыш. Кроме этого, у этого материала широкий выбор цветов и форм, а цена ниже, чем у натуральной черепицы или сланца.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще жить в морских контейнерах на фоне роста цен на дачные дома и стройматериалы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok