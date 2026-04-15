17:17, 15 апреля 2026Авто

Россиянам назвали несколько способов приобретения машины с минимумом затрат

Эксперт Зиновьев перечислил три варианта купить новое авто без навязанных услуг
Марина Аверкина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Три проверенных способа покупки нового автомобиля, позволяющие свести к минимуму лишние траты и избежать навязывания скрытых услуг, представил «Российской газете» эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев.

Первый и наиболее простой способ — обращение к официальному дилеру. В автосалоне есть возможность не только рассмотреть машину, но проконсультироваться со специалистом. Но тут придется столкнуться с сотрудниками кредитного и страхового отделов, чья задача — реализовать сопутствующие, но не всегда необходимые предложения. Потенциальному покупателю придется настойчиво отклонять их навязчивые попытки завлечь «выгодным предложением».

Второй вариант исключает подобное давления. Купить машину в этом случае предлагается через официальный онлайн-магазин производителя. Такой подход позволяет оформить сделку с минимальным количеством дополнительных опций. Правда, найти автомобиль в базовой версии здесь бывает непросто. Этот способ требует постоянного мониторинга, чтобы не пропустить появление нужной модели, комплектации и специальных предложений. Но для оформления документов и получения ключей все равно придется приехать к дилеру. Зато оплата и заявка на кредит проходят без посредников.

До России добрался обновленный Tank 300. Каким стал популярный китайский рамник: тест-драйв «Ленты.ру»
«Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
Третий способ — купить автомобиль на маркетплейсе. В карточке товара указана фиксированная цена, что исключает торг. В числе преимуществ — доставка машины прямо к дому, если покупатель и продающая сторона расположены в границах одного города. Среди неудобств — требование одномоментно перевести всю сумму с банковской карты и последующее двух- или трехдневное ожидание звонка от менеджера салона.

Эксперт подчеркнул, что на маркетплейсах сложно найти вариант в базовой комплектации, зато не придется тратиться на допуслуги, которые не нужны.

Ранее стало известно, что за три месяца 2026 года российский рынок автомобилей с пробегом китайского производства зафиксировал небывалый подъем. За этот период в стране было реализовано 79,4 тысячи машин с пробегом, что на 35 процентов превышает показатель годичной давности. Абсолютным лидером спроса в сегменте эксперты называют автомобили Chery.

