Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 15 апреля 2026

Россиянам посоветовали воздержаться от двух типов инвестиций

Анастасия Бердникова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

От инвестиций в недвижимость и криптовалюту сейчас лучше воздержаться, считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с «Лентой.ру» он назвал активы, в которые не стоит вкладывать деньги в текущей экономической ситуации.

По словам экономиста, вокруг строительного сектора сохраняется высокая неопределенность, поэтому покупать жилье как инструмент сохранения капитала он не рекомендует. Если квартира или дом нужны для собственного проживания — это другой вопрос. Тем же, кто планирует сдавать или перепродавать объекты, Остапкович советует сделать паузу на год-полтора.

Вместе с тем специалист обращает внимание, что не стоит вкладываться в активы с сомнительным правовым статусом, например, криптовалюту.

«Сейчас какая-то тоже непонятная ситуация с криптовалютой. Я бы, например, не положил бы в крипту. Или в крайнем случае диверсифицировал бы портфель», — признался экономист.

При этом Остапкович подчеркнул, что не бывает инвестиций, которые совершенно не работают — для успеха нужно лишь хорошо разбираться в теме. Для тех, у кого нет глубоких знаний о фондовом рынке, лучший вариант, по его словам, — банковские депозиты. Сейчас по вкладам можно получить 12-14 процентов годовых, отмечает специалист, при официальном прогнозе инфляции в 5-6 процентов. Это позволяет не только сохранить сбережения, но и получить реальный доход около 8 процентов.

Квалифицированным инвесторам, готовым мониторить ситуацию ежедневно, доступны акции и корпоративные облигации. Почти безрисковым инструментом Остапкович назвал государственные облигации, особенно с длинным сроком погашения. Около 20 процентов сбережений экономист советует держать в валюте, преимущественно в евро, учитывая ожидаемое ослабление рубля до конца года.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на серебро на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысили 80 долларов за тройскую унцию. Майские контракты на поставку серебра подорожали до столь высокого уровня впервые с 18 марта. На максимуме стоимость драгоценного металла поднималась до 80,315 доллара за тройскую унцию, прибавив 0,98 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok