15:35, 15 апреля 2026

Россияне поставили рекорд по визитам в одну страну Азии

ТАСС: Россияне в марте поставили рекорд по визитам в Японию
Алина Черненко

Фото: Issei Kato / Reuters

Российские туристы поставили рекорд по визитам в Японию в марте 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной туристической организации этой страны Азии.

Уточняется, что число соотечественников, побывавших в Стране восходящего солнца, выросло на 25,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигло 23,7 тысячи человек. Несмотря на влияние санкций, россияне поставили рекорд благодаря диверсификации стыковочных рейсов и прибытию круизных лайнеров, отмечается в пояснительных материалах.

Всего в марте Японию посетило 3,62 миллиона туристов. Это на 3,5 процента больше по сравнению с 2025 годом и является абсолютным рекордом для марта.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.

