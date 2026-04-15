Россияне решили купить участок в 20 раз дешевле и поплатились

В Севастополе на решивших купить участок в 20 раз дешевле риелторов завели дело

В Севастополе семья риелторов решила выкупить землю в городе почти в 20 раз дешевле и поплатилась за это. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации канала, супруги нашли льготника, через которого по доверенности оформили бесплатную аренду участка в Орловке на Качинском шоссе. Спустя несколько дней они переоформили землю на себя. После этого россияне установили на участке небольшую деревянную постройку, которую попытались выдать за жилой дом, чтобы выкупить землю без торгов по льготной цене — за 61 тысячу вместо 1,2 миллиона рублей.

Между тем в профильном ведомстве проверили документы, пресекли схему и отказались признавать постройку на участке жилой. Помимо этого, на супругов завели уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Подмосковье молодая семья, напротив, заявила о попытке властей увеличить цену выкупа льготной земли в 20 раз.