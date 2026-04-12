В Подмосковье семья заявила о попытке увеличить цену выкупа земли в 20 раз

В Подмосковье молодая семья обвинила власти в попытке поднять цену льготной земли в 20 раз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Год назад супруги взяли в Егорьевске участок в аренду под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чтобы построить там дом и выкупить по льготной ставке в три процента от кадастровой стоимости — приблизительно за 15 тысяч рублей. По их словам, земля была в ужасном состоянии — там были развалины от старой школы. Россияне своими силами вывезли мусор и привели территорию в надлежащее состояние.

Между тем спустя неделю после заключения договора вышло постановление правительства Подмосковья, согласно которому с 1 мая 2025 года выкупная цена земли выросла с трех процентов до 60 процентов кадастровой стоимости. Таким образом, стоимость того же участка подскочила до 300 тысяч рублей.

В случае с семьей, о которой шла речь, нововведение начинало действовать с отсрочкой на год — с 1 мая нынешнего года. К этой дате им нужно было закончить строительство дома, что не укладывалось в планы семьи, поскольку на тот момент девушка была беременна. Местные власти посоветовали им поторопиться. В результате супруги решили взять кредит под 32 процента годовых, чтобы скорее приступить к стройке.

Капитальный дом на фундаменте, который был полностью пригоден для круглогодичного проживания, молодым людям удалось построить и зарегистрировать в ЕГРН менее чем за год. Однако в администрации отказались признавать дом. Сначала чиновников не устроила крыша здания, а после и сам дом показался им «каким-то картонным». Россияне выполняли все поручения чиновников, пока не обнаружили, что они не смогут зарегистрировать дом до того, как стоимость выкупа увеличится в 20 раз.

Пара заказала независимую экспертизу, которая подтвердила, что постройка соответствует всем нормам. Они предполагают, что в администрации специально оттягивают оформление участка, чтобы заставить их выкупить территорию за большую сумму. Супруги добавили, что намерены судиться за собственный дом. Помимо этого, россияне попросили помочь им сотрудников министерства имущественных отношений, администрацию Подмосковья и губернатора Андрея Воробьева.

