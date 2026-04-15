Россиянка описала опасность моря в Таиланде фразой «если запаниковать, можно не выбраться»

Российская тревел-блогерша Рита раскрыла главные опасности популярного тайского курорта Пхукет, о которых обычно не предупреждают туристов. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Кочевники Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая опасность, на которую обратила внимание россиянка, — море. По ее словам, оно спокойное не всегда: в какой-то день вода нормальная, а на следующий — уже сильные волны. На многих пляжах в такие дни устанавливают красные флаги, но туристы их игнорируют.

«Я видела, как люди заходят в воду, хотя купаться нельзя. Это опасно. Волны тянут, течение сильное. Снаружи это не всегда видно. Кажется, что просто волны, но внутри вода тянет обратно. Если не уметь плавать или запаниковать, можно не выбраться», — такими фразами описала эту опасность в Таиланде путешественница.

Она отметила, что обратные течения не видны с берега. Самая частая ошибка туристов — начать плыть к суше. В таких ситуациях люди быстро теряют силы и уходят под воду.

Другая опасность этого курорта — солнце, на котором очень легко сгореть. «Можно провести на пляже час и получить ожог. Кожа краснеет, потом болит. Это сильно портит отдых. После этого уже не хочется никуда идти. Нужно сразу пользоваться кремом и обновлять его», — предупредила Рита.

Кроме того, россиянка указала на опасность местных дорог и посоветовала туристам не брать в аренду байк без опыта вождения. Она также подчеркнула, что на Пхукете не стоит покупать еду в случайных местах и пить виду из-под крана, чтобы избежать проблем с желудком.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Пхукет фразой «может разочаровать». По ее словам, перед поездкой очень важно выбрать подходящий район для жизни.