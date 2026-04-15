07:31, 15 апреля 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

Алина Черненко

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала на Кубе и удивилась отсутствию на острове молока. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что за 16 дней отдыха она видела этот напиток только дважды. Первый раз — в доме у местной семьи с маленьким ребенком, которая получила его по талону, а второй — в валютном магазине. «Зато ром и сигары в изобилии и везде. Кстати, их тоже выдают по талонам даже новорожденным», — такими фразами описала жизнь на Острове свободы россиянка.

Лисейкина пояснила, что в обычных магазинах для местных и на рынках молоко не продается. Оно распределяется государством по карточкам, которые выдают семьям, где есть дети до определенного возраста. А в валютных магазинах для иностранцев продается сухое молоко из Новой Зеландии, Аргентины и Нидерландов.

Такой дефицит получается из-за того, что кубинские фермеры по закону обязаны отдавать все молоко государству. «Фермер встает в два часа ночи, доит корову вручную и утром сдает надои государственной компании по фиксированной цене — меньше двадцати центов за литр. При этом на неофициальном рынке тот же литр стоит в пять-десять раз дороже», — пояснила путешественница.

В итоге содержать коров местным жителям стало невыгодно, и производство молока за последние десятилетия упало вдвое.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Кубу фразой «нет рыбы, хотя это остров и вокруг океан». По словам россиянки, в местных магазинах рыбных отделов не существует.

