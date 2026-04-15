Российские войска заняли населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Волчанские Хутора

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Волчанские Хутора в Харьковской области, где боевые действия вели подразделения группировки «Север». Военнослужащим удалось за сутки нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также трем бригадам теробороны.

За сутки украинские войска лишились бронетранспортера, 17 автомобилей, семи складов, а также 175 бойцов, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 15 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 85 украинских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.