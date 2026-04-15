07:57, 15 апреля 2026

Растлившим девочку в Подмосковье семерым школьницам назначили наказание

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Московской области суд приговорил семерых школьниц 15-16 лет по делу о растлении 14-летней девочки и хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 9 декабря 2024 года подростки напали на одноклассницу в туалете школы в Котельниках, а позже в Люберцах избили еще одну девочку и надругались над ней.

Двух фигуранток отправили в воспитательную колонию на 4 и 4,5 года, остальным назначили 1,5 года условно.

О произошедшем в подмосковных Котельниках стало известно 13 декабря 2024 года. Избиение девочки снималось на видео, на нем было видно, как ученицы по очереди наносили удары своей жертве по лицу, оскорбляли ее и таскали за волосы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил подростка к 6,5 года колонии за попытку теракта.

