10:21, 15 апреля 2026Экономика

Шансы Ирана выдержать нефтяную блокаду оценили

FT: Примерно через две недели Ирану придется серьезно сократить добычу нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Если морская блокада Ормузского пролива со стороны США перекроет нефтяной экспорт Ирана, то уже через 16 дней ему придется серьезно сократить добычу этого углеводорода. Такой прогноз опубликовало издание Financial Times (FT).

Оно сослалось на спутниковые данные Kayrros, согласно которым резервуары этой ближневосточной страны, используемые для хранения сырой нефти, которую нельзя погрузить на танкеры и экспортировать, заполнены чуть более чем на 51 процент. При текущем уровне экспорта около 1,8 миллиона баррелей в день оставшегося объема хватит примерно на 16 дней. Впрочем, Иран едва ли будет дожидаться, когда его резервуары переполнятся. Эта страна прожила в условиях санкций много лет, и у нее есть большой опыт по корректировке объемов добычи.

Как отметил руководитель отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз, в последние дни в Персидский залив вошло обычное количество танкеров для начала погрузки на иранских терминалах. Это означает, что Тегеран сможет хранить дополнительную нефть на этих судах. В свою очередь, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Миад Малеки считает, что каждый день блокады обходится Ирану примерно в 435 миллионов долларов в день.

«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке? 2 марта 2026
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России? 3 ноября 2025
По мнению иранского аналитика Саида Лейлаза, блокада США Ормузского пролива может перенести войну на Красное море, куда Саудовская Аравия перенаправляет значительную часть своего нефтяного экспорта. Как следствие, окажется перекрыт Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что иранские месторождения нефти рискуют получить непоправимый ущерб из-за блокады Ормузского пролива.

