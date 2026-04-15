Шансы на смену курса США по Украине оценили

Политолог Ордуханян: США не станут уделять больше внимания Украине

Соединенные Штаты не пересмотрят своим приоритеты в пользу Украины из-за происходящих в мире событий, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что США прибегнут к тактике торговли оружием по остаточному принципу через европейцев.

«Это не желание, это не политический выбор Америки. Это реалии, в которые поставлена Америка. У США сейчас после операции не хватает [вооружения], так что здесь ответ достаточно однозначный», — сказал Ордуханян.

По словам политолога, сейчас намечается создание нового военно-политического альянса в Европе, куда будет привлечена Украина. Однако даже в этом случае характер отношений с США вряд ли изменится.

«Даже в этом случае, я думаю, все равно характер отношений с Америкой не изменится. Еще под вопросом, как вообще американцы отнесутся к такому новому альянсу, европейскому НАТО-2, скажем так. В данном случае в целом тенденция на ограничение поставок, исходя из объективной ситуации, которая сейчас складывается во всем мире», — добавил Ордуханян.

Владимир Зеленский ранее пожаловался на то, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину.

Кроме того, Зеленский высказывался о позиции президента США Дональда Трампа по конфликту. По его словам, американский лидер сразу говорил, что будет соблюдать нейтралитет на Украине.

