Шансы на смену курса США по Украине оценили

13:53, 15 апреля 2026

Политолог Ордуханян: США не станут уделять больше внимания Украине
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты не пересмотрят своим приоритеты в пользу Украины из-за происходящих в мире событий, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что США прибегнут к тактике торговли оружием по остаточному принципу через европейцев.

«Это не желание, это не политический выбор Америки. Это реалии, в которые поставлена Америка. У США сейчас после операции не хватает [вооружения], так что здесь ответ достаточно однозначный», — сказал Ордуханян.

По словам политолога, сейчас намечается создание нового военно-политического альянса в Европе, куда будет привлечена Украина. Однако даже в этом случае характер отношений с США вряд ли изменится.

«Даже в этом случае, я думаю, все равно характер отношений с Америкой не изменится. Еще под вопросом, как вообще американцы отнесутся к такому новому альянсу, европейскому НАТО-2, скажем так. В данном случае в целом тенденция на ограничение поставок, исходя из объективной ситуации, которая сейчас складывается во всем мире», — добавил Ордуханян.

Владимир Зеленский ранее пожаловался на то, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину.

Кроме того, Зеленский высказывался о позиции президента США Дональда Трампа по конфликту. По его словам, американский лидер сразу говорил, что будет соблюдать нейтралитет на Украине.

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Российский студент избежал колонии после смены трех статей УК из-за армрестлинга

    Главком ВСУ рассказал об активизации наступления ВС России

    Центробанк призвали «не разевать» варежку в вопросах снижения ключевой ставки

    Россияне решили не экономить на отдыхе «ультра все включено» в Турции

    Бывший боец UFC высказался о возможном поединке с Дзюбой

    В российском регионе мужчина избил на улице подростка

    Меган Маркл предложила принцу Гарри переехать

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Все новости
