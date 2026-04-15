Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 15 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о позиции Трампа по Украине

Зеленский: Трамп сразу говорил, что будет по середине в конфликте на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Cornelius Poppe / NTB / Reuters

Президент США Дональд Трамп сразу говорил, что будет по середине в конфликте на Украине. О позиции главы Белого дома высказался украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

«У меня такое чувство, что он с самого начала говорил, что останется в центре. Это показывает, что он не на моей стороне и не на стороне России», — сказал он.

По его словам, если Вашингтон не будет оказывать давление на Россию, то российская сторона «больше не будет бояться».

Ранее Зеленский признал, что у Киева такой дефицит ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, что ситуация «хуже некуда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok