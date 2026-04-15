Зеленский высказался о позиции Трампа по Украине

Зеленский: Трамп сразу говорил, что будет по середине в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп сразу говорил, что будет по середине в конфликте на Украине. О позиции главы Белого дома высказался украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

«У меня такое чувство, что он с самого начала говорил, что останется в центре. Это показывает, что он не на моей стороне и не на стороне России», — сказал он.

По его словам, если Вашингтон не будет оказывать давление на Россию, то российская сторона «больше не будет бояться».

Ранее Зеленский признал, что у Киева такой дефицит ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, что ситуация «хуже некуда».