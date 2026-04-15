Спасенный медведь Степан обзавелся новым домом с бассейном

Заселение спасенного медведя Степана в новый дом с бассейном сняли на видео

В Челябинской области спасенный медведь Степан, который десять лет просидел в тесной клетке, переехал в новый дом с бассейном в национальном парке «Зюраткуль». Видео заселения опубликовала пресс-служба Челябинского зоопарка.

13 апреля Росприроднадзор, полиция и сотрудники зоопарка изъяли десятилетнего медведя у хозяев, которые держали его в вольере площадью два на два метра в Троицке. Степан в специальном контейнере переехал в экопарк «Зюраткуль» на Урале, где обзавелся просторным вольером и собственным бассейном.

Сначала медведь испугался нового места, но быстро освоился: он терся о забор, чесался и с наслаждением плескался в воде. «Всю жизнь такой воды дитенок ждал», — растроганно написали в посте в честь переезда Степана сотрудники зоопарка. Зверь теперь живет привольно, в отличие от прежней клетки, где он едва помещался. По соседству с ним живут еще два медведя, так что скучно ему не будет.

Директор Мосзоопарка Светлана Акулова, которая била тревогу и помогала искать Степану новое место, заявила, что такие животные не должны жить в частных руках — им нужен простор и правильное питание. Сейчас Степан на карантине, его здоровье оценивается как удовлетворительное, но требуется богатое калориями питание после зимы.

История Степана началась в 2017 году. Еще медвежонком его выкупил у браконьеров житель Троицка Александр Пермяков. Затем зверя якобы хотела забрать цирковая труппа, но сделка не состоялась. А в 2022 году хозяин ушел на фронт добровольцем, оставив Степана жене. В отпусках мужчина ухаживал за медведем, однако в январе 2025 года, как утверждает жена, ушел на задание и пропал. Этой весной история Степана вновь попала в СМИ и вызвала большой резонанс.

