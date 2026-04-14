19:37, 14 апреля 2026

На Дальнем Востоке заметили медведей-краболовов

Антонина Черташ
На Дальнем Востоке в объектив камеры попал медведь-краболов. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

Ролик был снят на Курилах, на одном из пляжей острова Парамушир. Местные медведи активно прочесывают побережье, переворачивая огромные валуны в поисках крабов. На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как хищник двигает камни, чтобы добраться до прячущихся под ними крабов.

Окрестные пляжи буквально усеяны перевернутыми валунами — это результат работы недавно проснувшихся после зимней спячки хищников.

Процесс охоты таков: медведи поддевают лапами камни, отбрасывают их в сторону и тут же запускают морду в образовавшуюся ямку, чтобы успеть поймать добычу.

Ранее в Селенгинском районе Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки. Загорающие на солнце сурки попали на видео госохотинспектора Вячеслава Доржиева.

