13:34, 15 апреля 2026Мир

Раскрыта договоренность США и Ирана по прекращению огня

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«В среду местные чиновники сообщили, что США и Иран достигли "принципиальной договоренности" о продлении двухнедельного перемирия, срок которого истекает 22 апреля, с целью дать время для продолжения дипломатических переговоров», — говорится в публикации.

Один из собеседников агентства сообщил, что посредники работают над компромиссными решениями по трем ключевым спорным вопросам: иранской ядерной программе, Ормузскому проливу и компенсации Ирану за ущерб, нанесенный в ходе военных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном близок к завершению. Он также допустил, что сделка может быть заключена до государственного визита британской королевской семьи в США в конце апреля.

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
