01:29, 15 апреля 2026

Стало известно о планах ЕС в мае одобрить 20-й пакет санкций против России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Уже в мае Евросоюз может одобрить новый, 20-й по счету, пакет антироссийских санкций, а также выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски.

По его словам, эти темы будут вынесены на обсуждение на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам 11 мая и Евросовета 22 мая. Однако до того, как решения будут приняты, Евросоюз надеется узнать позицию Венгрии. «Европейскому союзу сначала необходимо получить четкие сигналы из Будапешта и завершить стандартные процедуры переговоров между всеми государствами-членами», — пояснил Здеховски.

Евросоюз рассчитывает, что новое правительство Венгрии поддержит 20-й пакет санкций, однако не исключает, что Будапешт может настаивать на исключениях для страны в сфере энергетики. При этом пока нет четкого понимания, будет ли согласован пакет санкций в мае, так как не исключено, что в ходе обсуждений могут возникнуть противоречия.

Ранее сообщалось, что намерения главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра сохранить поставки энергоносителей из России вызывают беспокойство в Киеве.

