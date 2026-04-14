На Украине забеспокоились из-за слов нового премьера Венгрии о России

«Страна.ua»: В Киеве обеспокоены словами Мадьяра об энергоносителях из России

Намерение главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра сохранить поставки энергоносителей из России вызывают беспокойство в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его мнению, позиция Мадьяра является вероятным поводом для новой напряженности между Киевом и Будапештом. Как указывает издание, Европейский союз (ЕС) выступает за полный отказ от российских нефти и газа, что Украина не только поддерживает, но и содействует этому, прекратив транспортировку нефти через трубопровод «Дружба».

«Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода даже с целью наладить диалог с Мадьяром», — пишет «Страна.ua».

Также отмечается, что между Украиной и Венгрией сохраняются и другие «горячие точки», которые будут мешать налаживанию сотрудничества.

Ранее Мадьяр заявил о неприемлемости ускоренного принятия Украины в ЕС. Он объяснил это тем, что страна находится в состоянии войны.