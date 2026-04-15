03:37, 15 апреля 2026Мир

Стало известно о пострадавшей в ходе конфликта на Ближнем Востоке россиянке

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Известно, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке пострадала женщина — гражданка России. Об этом сообщил директор консульского департамента российского внешнеполитического ведомства Алексей Климов в беседе с ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в ОАЭ. «В результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ россиянка, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью», — поделился Климов.

Он подчеркнул, что ее состояние не вызывает никаких опасений. Также дипломат отметил, что официальная информация о других пострадавших не поступала.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты хотят заключить с Ираном нормализующую экономические отношения сделку.

