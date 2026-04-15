Стало известно о желании Буданова вывести ВСУ из Донбасса

«Страна.ua»: Буданов и Арахамия хотят вывести ВСУ из Донбасса

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия склонны считать, что нужно вывести войска из Донбасса. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В западных СМИ и в украинском политикуме уже давно ходят слухи, что Буданов и Арахамия, в отличие от [президента Украины Владимира] Зеленского, считают, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса», — пишет издание.

Как отмечает «Страна.ua», они оба имеют тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа и склонны вывести ВСУ из Донбасса в обмен на обещанные гарантии безопасности и крупные инвестиции.

Ранее стало известно, что против Арахамии могло быть открыто уголовное производство. Уточняется, что об этом пишут украинские СМИ, близкие к Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.