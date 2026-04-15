10:09, 15 апреля 2026

Стало известно о желании лидера секты взять в жены Елизавету II

Юлия Юткина
Кадр: Story Hustler / YouTube

Известный лидер секты многоженцев Сэм Бейтман был одержим британской королевой Елизаветой II, когда она была жива. Об этом пишет People.

Бейтман был самопровозглашенным пророком Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней — конфессии мормонизма, которая практикует многоженство. У Бейтмана было 20 жен, в том числе несовершеннолетних.

В 2016 году в Колорадо-Сити, США, где он жил, приехали эксперт по психологии культов Кристин Мари и ее муж Толга Катас. Они хотели доказать, что Бейтман насильник. Для этого они проникли в его близкое окружение, делая вид, будто снимают о нем документальный фильм. Это и позволило супругам узнать о тайных желаниях и странных одержимостях мужчины.

Материалы по теме:
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022
Голая принцесса в Playboy, борьба Кейт с раком и свадьба с ящером: Что творили короли и их семьи в 2024 году?
Голая принцесса в Playboy, борьба Кейт с раком и свадьба с ящером:Что творили короли и их семьи в 2024 году?
28 декабря 2024

Так, Бейтман хотел, чтобы Елизавета II приехала на границу Юты и Аризоны и вышла за него замуж. В 2022 году он даже просил Мари и Катаса снять клип с участием его жен специально для королевы. Он хотел произвести на нее впечатление. Кроме того, мужчина заявлял, что надеется править Северной и Южной Америкой и, может быть, даже Англией.

В конечном счете Мари и Катасу удалось доказать, что Бейтман насиловал маленьких девочек, которых брал в жены. В 2024 году он признал себя виновным в сговоре с целью похищения и транспортировки несовершеннолетней для совершения сексуальных действий. Лидера секты приговорили к 50 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в измене мужу, принцу Филиппу. Британский историк Эндрю Лауни заявил, что королева родила бывшего принца Эндрю от другого мужчины.

    Последние новости

    Мэр Хельсинки назвал отвратительной поездку финских детей в Крым. В Госдуме не поняли, что его задело, и дали один совет

    У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

    Россиянку наказали за смертельное ДТП ее сына

    В России назвали возможные цели предстоящего визита Путина в Китай

    В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Украинцы взорвали в Киеве ракету «Искандер»

    Обыски у создателей крупнейшей схемы уклонения от НДС попали на видео

    Арабский дипломат сообщил о сложностях в переговорах с Ираном

    Распространенную у женщин инфекцию захотели признать ИППП

    Устаревшую Windows 10 внезапно обновили

    Все новости
