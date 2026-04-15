Страна БРИКС впервые за год закупила газ у России

Reuters: Индия впервые за год начала закупки российского газа

Индия впервые за последний год закупила у России сжиженный природный газ (СПГ). О возобновлении поставок энергоресурса сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.

Утверждается, что соответствующий груз вышел с российского завода «Портовая» на Балтийском море и сейчас направляется в Индию. Несмотря на то, что предприятие находится под американскими санкциями, поставка уже осуществляется.

Закупки Индией российского газа происходят на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическим рынке. Данные об объеме груза и его стоимости не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Индия захотела закупить у России как можно больше нефти до конца года. «Наш приоритет — обеспечить энергоресурсами внутренний спрос», — указала заместитель главы министерства нефти Индии Суджата Шарма.

