Бывший СССР
18:49, 15 апреля 2026Бывший СССР

Страна — союзница России начала бороться с чайлдфри и ЛГБТ

В Белоруссии ввели наказание за пропаганду гомосексуальных отношений и чайлдфри
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии ввели наказание за пропаганду гомосексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), бездетности (чайлдфри), смены пола и педофилии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко. Как указывается в законе, правонарушения повлекут за собой штраф до 900 белорусских рублей (около 23,8 тысячи рублей), а в случае, если жертвой стал несовершеннолетний — до 1350 белорусских рублей (около 35,7 тысячи рублей).

В 2023 году президент Белоруссии заявлял, что в органах власти республики присутствуют представители ЛГБТ, а их работа не вызывает нареканий. Тогда же он заявил о неприязни к геям, однако отметил, что лесбиянок он прощает.

