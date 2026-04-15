Священник попытался заживо закопать девочку на свалке и попался

В Гане священника арестовали за попытку заживо закопать младенца

В деревне Абофрем, Гана, арестовали священника Ричмонда Акваси Фримпонга, который попытался похоронить живого младенца. Об этом сообщает Ghana Web.

Спасти пятимесячную девочку помог Уинфред Агба. Он рассказал, что около 11 часов вечера по местному времени увидел на мусорной свалке Фримпонга и его сообщника с младенцем в руках. Он сразу заподозрил неладное и проследил за ними. Так он и стал свидетелем того, как священник пытался заживо закопать ребенка, и немедленно поднял тревогу.

Сейчас девочка находится в больнице. По словам помощника главы деревни Наны Яу Баду, священник соврал ему о состоянии ребенка. Фримпонг заявил, что младенца нужно похоронить, поскольку он уже мертв. Его арестовали вместе с сообщником.

