Священник вызвал эскортника в церковь

В США католического священника уволили за организацию встречи с эскортником в церкви. Об этом сообщает The Independent.

47-летний Клементе Ольвера Герреро был арестован в ночь на понедельник, 4 августа, на территории церкви Святой Анны в Клейтоне, штат Северная Каролина, где он служил. Полиция обнаружила на месте происшествия 20-летнего мужчину, занимавшегося проституцией. Он утверждал, что священник сам пригласил его через приложение.

«Они были застигнуты во время полового акта», — сообщили в шерифском управлении округа Джонстон. Священнику предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации, что является уголовным преступлением в штате. Епархия немедленно отстранила Ольверу Герреро от службы, хотя подчеркнула, что он «имеет право на презумпцию невиновности».

Ранее в США арестовали пресвитерианского священника, пользовавшегося услугами нелегального борделя. Пастор из штата Пенсильвания оказался клиентом массажного салона, работниц которого принуждали оказывать секс-услуги.