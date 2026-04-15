00:44, 15 апреля 2026Мир

Трамп заявил о завершении операции против Ирана

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы заявил о том, что операция против Ирана завершилась. Слова американского президента передала журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой страны.

«Он сказал: "это завершилось"», — кратко отметила журналистка. При этом она не стала раскрывать никаких прочих подробностей беседы с американским лидером.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что после того, как операция в Иране завершится, Вашингтон переключит свое внимание на отношение с Азией и другими регионами.

