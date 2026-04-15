Трампу отказали в переименовании Ормузского пролива в его честь

Трамп выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь. С таким заявлением он выступил в интервью Fox Business.

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира. Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за этого решения во время визита главы Белого дома в Китай.

По данным некоторых СМИ, президент России Владимир Путин может тоже посетить Китай в мае.