Трампу отказали в переименовании Ормузского пролива в его честь

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 15 апреля 2026Мир

Трамп выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь. С таким заявлением он выступил в интервью Fox Business.

«Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что «навсегда» открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира. Он добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин крепко обнимет его из-за этого решения во время визита главы Белого дома в Китай.

По данным некоторых СМИ, президент России Владимир Путин может тоже посетить Китай в мае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Генсек НАТО пообещал предоставить Киеву многомиллиардную помощь

    Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

    Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

    Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

    Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok