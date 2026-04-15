Цену шашлычного набора в России подсчитали

«Чек Индекс»: В 2026 году шашлычный набор в России в среднем стоит 4986 рублей

Эксперты аналитического центра «Чек Индекс» подсчитали стоимость шашлычного набор в России в 2026 году. Их выводы процитировало РИА Новости.

Оказалось, что за набор включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и прочие необходимые предметы придется в среднем заплатить 4986 рублей. В частности готовое для жарки мясо стоит 668 рублей, а комплект шампуров — 513 рублей. За мангал придется отдать 3067 рублей, за древесный уголь 325 рублей, а за розжиг — в 412 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые жарят шашлыки на даче игнорируя установленные правила, грозят штрафы в 20 тысяч рублей. Речь, в частности, идет о запрете готовить это блюдо на открытом огне на расстоянии меньше пяти метров от домов и хозпостроек. Кроме того, вокруг мангала обязательно должна быть очищенная зона радиусом не менее двух метров, а рядом должна быть вода или огнетушитель.