18:09, 15 апреля 2026

Туристов раздавило камнями на популярном острове

The Sun: Мужчина и женщина попали под камнепад на острове Монтсеррат и не выжили
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darryl Brooks / Shutterstock / Fotodom

Два туриста попали под камнепад на популярном острове и не выжили. Об этом сообщило издание The Sun.

Трагедия произошла на острове Монтсеррат, что в Карибском море. Мужчина и женщина приехали из Барселоны, Испания, и в составе группы из семи человек взобрались на местную скалу. Однако вскоре путешественники попали под обвал, их раздавило камнями. Компаньоны нашли пострадавших без сознания возле парковки.

Туристку в критическом состоянии госпитализировали на вертолете. Мужчину удалось реанимировать на месте, однако вскоре он снова пережил остановку сердца. Оба они перестали подавать признаки жизни после приезда в больницу. Причины оползня устанавливаются. На данный момент организация Montserrat Mountain Trust закрыла пять альпинистских маршрутов.

Ранее парапланеристы почувствовали неприятный запах и наткнулись на тело туриста. Очевидцы обратились в полицию.

