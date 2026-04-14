12:23, 14 апреля 2026Путешествия

Парапланеристы почувствовали неприятный запах и наткнулись на тело туриста

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Edi Hartlim / Shutterstock / Fotodom  

В популярном месте для парапланеризма в Таиланде лежало разлагающееся тело туриста. Об этом сообщило издание The Bangkok Post (BP).

13 апреля в провинции Чонбури на острове Ко Ларн парапланеристы почувствовали неприятный запах и при осмотре 300-метровой скалы наткнулись на труп мужчины, который лежал на склоне. Очевидцы обратились в полицию.

Спасательные службы и офицеры осмотрели бездыханного мужчину в черной одежде — он упал с вершины лицом вниз. При этом его вещи остались в сумке у края обрыва. В ней эксперты обнаружили термоодеяло, мобильный телефон, смарт-часы, две упаковки снотворного и паспорт, удостоверяющий личность мужчины как 28-летнего гражданина Мьянмы.

По предварительному заключению, с момента смерти путешественника прошло более 72 часов. Следователи предположили, что бирманец отдыхал на горе, но поскользнулся и не выжил. Тело отправили на экспертизу в Бангкок.

Ранее 24-летний турист уснул в палатке в лесу Европы и не проснулся. Мужчина отдыхал с двумя друзьями из Германии.

