Парапланеристы почувствовали неприятный запах и наткнулись на тело туриста

BP: Парапланеристы наткнулись на тело туриста на острове Ко Ларн в Таиланде

В популярном месте для парапланеризма в Таиланде лежало разлагающееся тело туриста. Об этом сообщило издание The Bangkok Post (BP).

13 апреля в провинции Чонбури на острове Ко Ларн парапланеристы почувствовали неприятный запах и при осмотре 300-метровой скалы наткнулись на труп мужчины, который лежал на склоне. Очевидцы обратились в полицию.

Спасательные службы и офицеры осмотрели бездыханного мужчину в черной одежде — он упал с вершины лицом вниз. При этом его вещи остались в сумке у края обрыва. В ней эксперты обнаружили термоодеяло, мобильный телефон, смарт-часы, две упаковки снотворного и паспорт, удостоверяющий личность мужчины как 28-летнего гражданина Мьянмы.

По предварительному заключению, с момента смерти путешественника прошло более 72 часов. Следователи предположили, что бирманец отдыхал на горе, но поскользнулся и не выжил. Тело отправили на экспертизу в Бангкок.

Ранее 24-летний турист уснул в палатке в лесу Европы и не проснулся. Мужчина отдыхал с двумя друзьями из Германии.