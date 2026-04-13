24-летний турист уснул в палатке в лесу Европы и не проснулся

24-летний турист отправился с друзьями-одногодками в поход по лесу в Европе и не выжил при загадочных обстоятельствах. Об этом стало известно Bild.

Трое путешественников из Германии разбили лагерь в лесистой местности неподалеку от города Августенборг в Дании. В ночь с 10 на 11 апреля немцы уснули в своих палатках, но один из них не проснулся. Утром путешественники обнаружили своего друга бездыханным на месте происшествия и обратились в полицию.

Уточняется, что криминалисты и судмедэксперты несколько часов обследовали территорию. Они установили, что признаков насилия или травм на теле пострадавшего не было, мужчина перестал подавать признаки жизни во сне. «Причина смерти неясна», — сообщил изданию представитель полиции Южной Ютландии.

Расследование продолжается. На данный момент офицеры ждут результатов аутопсии.

