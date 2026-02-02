Турист вылез из палатки для тренировки перед рассветом и был затоптан слоном

Турист вылез из палатки для тренировки перед рассветом и был затоптан слоном в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Трагедия произошла в Национальном парке Кхао Яй 2 февраля. Уточняется, что 69-летний турист вышел из своей палатки на территории кемпинга около пяти утра и начал тренироваться в 20 метрах от места ночлега. Неожиданно из леса на него выскочил слон. Он поднял мужчину хоботом, ударил о землю и растоптал его.

Все это произошло на глазах у испуганных туристов, которые не осмелились покинуть свои шатры для оказания помощи. Прогнать слона удалось местной полиции. Прибывшие на место врачи обнаружили у не выжившего отдыхающего сломанные конечности и другие травмы. Смотритель парка рассказал СМИ, что это же животное ранее расправилось с двумя местными жителями.

Ранее слон напал на автобус с путешественниками во время сафари-тура в африканской Танзании и попал на видео. Сообщалось, что он протаранил транспорт бивнями.