22:03, 15 апреля 2026Мир

Турция пригрозила Кипру

Philenews: Турция перебросила танки к буферной зоне на Кипре
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турция стянула танки к буферной зоне ООН на Кипре и установила флаг частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает кипрское издание Philenews.

«Нынешнее наращивание сил последовало за серией шагов по эскалации в последние дни. Сначала турецкие силы вошли в буферную зону под предлогом "присутствия полиции". С тех пор их присутствие было усилено и расширено», — говорится в публикации.

Отмечается, что действия Турции стали причиной спора с миссией ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP). МИД Кипра внимательно следит за развитием ситуации, указано в сообщении.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку ТРСК. Официально Азербайджан не признает независимость ТРСК. Из всех стран — членов ООН это сделала только Турция.

