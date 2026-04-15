Тысячи американских военных отправят на Ближний Восток

14:24, 15 апреля 2026Мир

WP: Командование США направит тысячи военных на Ближний Восток в ближайшие дни
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Командование армии США в самые ближайшие дни направит на Ближний Восток тысячи американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Washingtom Post (WP).

«В ближайшие дни Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток тысячи военнослужащих, поскольку администрация Трампа пытается оказать давление на Иран, чтобы тот заключил сделку», — пишет издание.

По словам бывших и действующих чиновников, в состав сил, которые планируют передислоцировать, входит около 6000 военнослужащих на борту авианосца USS George HW Bush и нескольких сопровождающих его военных кораблей.

После провала переговоров в Исламабаде американский лидер Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива и иранских портов. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

