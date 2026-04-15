Украину уличили в неуважении к режиму прекращения огня с Россией

InfoBRICS: Киевский режим не будет уважать прекращение огня с РФ

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Киевский режим, который нарушил пасхальное перемирие, показал, что не будет уважать прекращение огня с Россией. Об этом пишет InfoBRICS.

В публикации говорится, что если солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушают 32-часовую паузу в боевых действиях, то, очевидно, что в случае долгосрочного соглашения произойдут гораздо более серьезные нарушения. Как пишет СМИ, именно поэтому в договоренностях Россия не может доверять противнику.

Автор текста считает, что режим Владимира Зеленского вновь показал, что он является террористическим.

В России предрекли новую провокацию ВСУ в связи с визитом экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона.