Ушедший из России автоконцерн объявил отзыв из-за проблем с карданным валом

Carscoops: Объявлен отзыв почти 25 тысяч седанов Mercedes-Benz и Maybach S 560

Концерн Mercedes-Benz объявил в США масштабную отзывную кампанию для 24 092 автомобилей. Причиной послужил производственный дефект, способный привести к разъединению карданного вала в приводе передних колес прямо во время поездки. Проблема способна спровоцировать ДТП, пишет издание Carscoops.

Под отзыв попадают седаны, универсалы, купе и кабриолеты семейств E- и S-Класса, оборудованные системой полного привода 4MATIC. В список вошли версии E 400, E 450, S 450, S 560, а также роскошный Mercedes-Maybach S 560, собранные в период с 1 октября 2017 года по 18 декабря 2019 года. В компании уточнили, что дефект устранен в деталях, выпущенных после 20 декабря 2019 года, благодаря корректировке технологического процесса у поставщика деталей.

Проблема скрыта в крестовине переднего карданного шарнира. Из-за отклонений при изготовлении деталь может преждевременно изнашиваться, что приводит к поломке и разрыву трансмиссионной связи между двигателем и передними колесами. Итогом становится резкая потеря тяги на колесах.

Внутреннее расследование показало, что износ протекает бессимптомно, и вал разрушается без каких-либо предварительных сигналов. В распоряжении Mercedes-Benz имеются сведения о 30 гарантийных обращениях по данному поводу с января 2022-го по апрель 2025-го. Информации о пострадавших или фактах аварий в связи с этим дефектом произвдителю не поступало.

Осмотр и, при необходимости, замена узла будут выполнены для владельцев бесплатно.

