19:19, 15 апреля 2026Авто

Ушедший из России автоконцерн объявил отзыв из-за проблем с карданным валом

Carscoops: Объявлен отзыв почти 25 тысяч седанов Mercedes-Benz и Maybach S 560  
Марина Аверкина

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Концерн Mercedes-Benz объявил в США масштабную отзывную кампанию для 24 092 автомобилей. Причиной послужил производственный дефект, способный привести к разъединению карданного вала в приводе передних колес прямо во время поездки. Проблема способна спровоцировать ДТП, пишет издание Carscoops.

Под отзыв попадают седаны, универсалы, купе и кабриолеты семейств E- и S-Класса, оборудованные системой полного привода 4MATIC. В список вошли версии E 400, E 450, S 450, S 560, а также роскошный Mercedes-Maybach S 560, собранные в период с 1 октября 2017 года по 18 декабря 2019 года. В компании уточнили, что дефект устранен в деталях, выпущенных после 20 декабря 2019 года, благодаря корректировке технологического процесса у поставщика деталей.

Проблема скрыта в крестовине переднего карданного шарнира. Из-за отклонений при изготовлении деталь может преждевременно изнашиваться, что приводит к поломке и разрыву трансмиссионной связи между двигателем и передними колесами. Итогом становится резкая потеря тяги на колесах.

Внутреннее расследование показало, что износ протекает бессимптомно, и вал разрушается без каких-либо предварительных сигналов. В распоряжении Mercedes-Benz имеются сведения о 30 гарантийных обращениях по данному поводу с января 2022-го по апрель 2025-го. Информации о пострадавших или фактах аварий в связи с этим дефектом произвдителю не поступало.

Осмотр и, при необходимости, замена узла будут выполнены для владельцев бесплатно.

Ранее стало известно, что Honda объявила масштабную отзывную кампанию для 440 830 минивэнов Odyssey. Причина кроется в некорректной работе электроники, влияющей на подушки безопасности.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    В Госдуме раскритиковали часовую норму для домашних заданий школьников

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Все новости
